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Hakan Altun aşk acısıyla kendini notalara vurdu!

Uzun yıllardır yalnız olan ve sevenlerinin evlenip mutlu bir hayat kurmasını dört gözle beklediği Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile ayrılığı sonrası adeta yıkıldı.

Hakan Altun aşk acısıyla kendini notalara vurdu!

Aşk şarkılarının prensi Hakan Altun geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. Herkes ünlü çiftte güzel haber beklerken çift ani bir kararla ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı.

Hakan Altun aşk acısıyla kendini notalara vurdu!

Ajda Pekkan ile anıldıktan kısa bir süre sonra ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan Altun ilişkilerini sosyal medya hesabından yaptıkları bir paylaşımla duyurmuş ve; “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken” aşklarını ilan etmişti. 

Hakan Altun aşk acısıyla kendini notalara vurdu!

30 Aralık’ta nikah masasına oturacağı iddia edilen çiftin güzel haberini beklerken 4 Ocak’ta ayrıldıkları ortaya çıktı.  

Bu ayrılığın ardından adeta yıkılan Hakan Altun, Bodrum’daki evine kapandı. Birkaç yakın dostu hariç kimsenin telefonunu açmayan Altun, dışarıya adım dahi atmadı.

Hakan Altun aşk acısıyla kendini notalara vurdu!

Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar aşk acısını notalara döktüğünü iddia etti. Gonca Vuslateri ise ayrılık günü Instagram’da “İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, aldatanlar, sahtelikler” yazmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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