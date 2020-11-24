Adı Ajda Pekkan ile aşk dedikodularına karışan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Altun'un, kendisinden 14 yaş küçük oyuncu Gonca Vuslateri ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki Hakan Altun ile Gonca Vuslateri sevgili mi? İşte detaylar...

HAKAN ALTUN İLE GONCA VUSLATERİ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ile Hakan Altun'un sevgili oldukları öne sürüldü.

Magazin gündemini sallayan iddialara göre, bir süre önce Ajda Pekkan'la adı aşk dedikodularına karışan Hakan Altun'un, gönlündeki kişinin aslında Gonca Vuslateri olduğu iddia edildi.

INSTAGRAM'DA İMALI PAYLAŞIMLAR

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin aralarında 14 yaş var. Altun ve Vuslateri'nin, şifreli sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ima ettikleri ve bazen Bodrum'da bir araya geldikleri öne sürüldü.

Hakan Altun'un Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafında sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürdüğü ve kalp işareti yaptığı görülüyor. Altun paylaşımına, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken" notunu düştü.

Hakan Altun'un kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Vuslatı” sözcükleri, Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlandı.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun, son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansımıştı.

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'den basına da yansıyan aşk iddiaları sonrası herhangi bir açıklama gelmedi.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Hakan Altun 13 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu.

Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.[2] İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara’da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

Kariyeri yaşamı

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.

2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi.

Diskografi

Hakan (1999) (Bay Müzik)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)

Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)

Hediye (2005) (Esen Müzik)

Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)

Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)

Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)

Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)

Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)

Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)

Konu: Aşk (2017) (Poll Production)

Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

2 Eylül tarihinde dünyaya gelen Gonca Vuslateri 1986 doğumlu. Bursa’da dünyaya gelen Vuslateri, babası astsubay olduğu için görevi dolayısıyla yaklaşık 8 yıl Adana‘da bulundu.

Babası 1994 yılında emekli olunca tekrar Bursa'ya taşındılar. 1998'de anne-babası boşanınca, annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul‘a teyzesinin yanına yerleştiler.

Gençliği Kadıköy'de geçmiştir. İlkokul 2'nci sınıftan itibaren oyunculuk eğitimi aldı. Kadıköy İntaş Lisesinden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmeye başlamış ve bitirmiştir. Aslı Vuslateri adında müzisyen bir ablası vardır. “Dot” tiyatrosunda oyuncu olarak çalıştı.

Gonca Vuslateri ilk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı. Daha sonra Küçük Sırlar, Canım Ailem gibi dizilerin kadrosunda bulundu. Gonca Vuslateri, Kanal D'de yayınlanan “Yalan Dünya” dizisinde Orçun'un Sevgilisi Eylem karakterine ve Vasfiye Teyze karakterlerine hayat verdi.

Ruhsar (TV dizisi)

Eyvah Kızım Büyüdü (TV dizisi)

Aliye (TV dizisi)

Büyük Buluşma (TV dizisi)

Kız Babası (TV dizisi)

Canım Ailem (TV dizisi)

Bornova Bornova Hande (Sinema filmi)

Küçük Sırlar (TV dizisi)

Kaybedenler Kulübü

Yerden Yüksek (TV Dizisi) TRT 1

İbreti Ailem (TV Dizisi) Star TV

Yalan Dünya “(Eylem)” ve “(Vasfiye)”

Anne