Hakan Altun hakkında internette arama yapılıyor. Birçok internet kullanıcısı Hakan Altun'un biyografisi ile şarkılarına ulaşmak için arama motorlarını kullanıyor. Peki Hakan Altun Kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

HAKAN ALTUN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hakan Altun, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Siirtlidir. "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un bir de kız kardeşi vardır. lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yapan Hakan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalışan Hakan Altun 1997'de görevini bırakarak vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.

2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.

HAKAN ALTUN'UN ALBÜMLERİ

Hakan (1999)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000)

Nefesimsin (2002)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)

Hediye (2005)

Küstüm Aşklara (2006)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007)

Aklın Bende Kalmasın (2008)

Tercihimdir (2010)

Senden Sonrası (2012)

Dedemin İlahileri (2014)

Aşk Lütfen Gel (2015)

HAKAN ALTUN - EBRU GÜNDEŞ BİRLİKTELİĞİ

Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Hakan Altun, Seray Sever ve sonra da Ebru Gündeş ile aşk yaşadı.2008 yılında beyninde oluşan tümör için beyin ameliyatı oldu.

Hakan Altun, 2005 yılında yaptığı “Hediye” adındaki albümünde yer alan ayrıldığı sevgilisi Ebru Gündeş için yazdığı "Bu Kalp Senin İçin Atacak" adlı bir şarkıyı da okudu. Akrostiş tekniğiyle yazılan bu şarkının dizelerinin ilk harfleri, ünlü sanatçı “Ebru Gündeş” adını oluşturuyordu.

İşte o romantik şarkı:

BU KALP SENİN İÇİN ATACAK

En zor anımda tanıdım seni

Bütün dünyam değişti

Razıyım senle ölmeye

Unutma bunu sevdiğim

Güneş olup

Üstüme doğdun

Nedenim var

Dünyada

Ellerin, gözlerin, sözlerin

Şiir tadında

HAKAN ALTUN HAKKINDA BİLGİLER

Doğum Tarihi: 13 Ağustos 1972

Nereli: İstanbul

Burcu: Aslan

Kilosu: 79

Boyu: 1,84

Göz Rengi: Kahverengi

Saç Rengi: Siyah

Eğitim Durumu: Ulaşılamadı

Sevgilisi: Yok

Evli mi: Değil

Eşi: Yok

İnstagram Hesabı: www.instagram.com/hakanaltunfan

Twitter Hesabı: twitter.com/hakanaltunfan

Facebook Hesabı www.facebook.com/hakanaltun