Hakan Altun müziği bıraktı mı? Demet Akalın ve Alişan’ın programına katılmadı!

Demet Akalın ve Alişan geçtiğimiz gün programlarında, konuk bulamadıklarını dile getirerek sitemkar bir açıklamada bulunmuşlardı. Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına bazı sanatçıların "müziği bıraktım" yalanı söyleyerek katılmak istemeyenlerin olduğunu dile getiren Akalın'ın bahsettiği kişinin Hakan Altun olduğu ortaya çıktı.

"ÖLÜRÜM DE MÜZİĞİ BIRAKMAM"

Demet Akalın yayında "Programa katılmamak için 'müziği bıraktık’ diyorlar" demişti. Akalın ve Alişan'ın açıklamasından sonra Hakan Altun sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve "Ölürüm de müziği bırakamam, müzik beni bırakana değin" dedi.

Altun açıklamasının devamında "Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekiyorum. Yanlış bir anlaşılma... Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. Bu arada bizim haddimize değil müziği bırakmaki müzik bizi bırakana değin" dedi.