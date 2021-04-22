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Hakan Altun'un sağlık durumunda gelişme! Zafer Algöz açıkladı!

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğu paylaşan Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında gelişme yaşandı. Zafer Algöz ünlü şarkıcı hakkında, "Hakan yoğun bakımdan çıktı" dedi. Detaylar haberimize...

Hakan Altun'un sağlık durumunda gelişme! Zafer Algöz açıkladı!

Hakan Altun, sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına çıkmadan fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu hakkında sık sık gündeme gelen Hakan Altun'dan yeni haber geldi.

"DURUMU GAYET İYİ"

Snob Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u ziyarete gitti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Algöz, Altun'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden ünlü oyuncu, "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacaktır" dedi.

 

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