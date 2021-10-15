Hakan Baş ile boşandığı söylenen Bensu Soral'dan flaş açıklama! Soluğu eğlence mekanında aldı!

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin boşandıkları iddiası geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düştü.

BOŞANDILAR MI?

İş insanı Hakan Baş ile sosyal medya fenomeni Mina Ceren'in birlikte görüntülenmesi ve ardından Bensu Soral'ın partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkması boşanma söylentilerini güçlendirmişti. Bu görüntülerin ardından ortak bir açıklama yapan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, evliliklerinde bazı sorunlar olduğunu ve bunları çözmek için çaba sarf ettiklerini belirtmişlerdi.

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Geçtiğimiz gün ise çiftin tek celsede boşandığı iddiası magazin gündemini salladı. Bunların ardından Bensu Soral, dün akşam Cihangir'de bir eğlence mekanında görüntülendi. Güzel oyuncu eşi Hakan Baş ile hakkında çıkan haberlerle ilgili “Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan’la birlikte o haberleri. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberlere ne olur itibar etmeyin” açıklamasında bulundu.

Güzel oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile boşanma iddialarının ardından soluğu arkadaşlarıyla bir eğlence mekanında aldı. Kardeşi Bedirhan Soral ile fotoğrafını paylaşan Bensu Soral'a binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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