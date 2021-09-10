Hakan Baş'ın ihanet ettiği iddia edildi! Bensu Soral'ın Kubilay Aka ile ortaya çıkan görüntülerdeki samimi halleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı!

Hakan Baş ile 3 yıldır evli olan Bensu Soral'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda evlerini ayırdıkları haberi yayılan çiftten art arda ihanet iddiaları gündeme geldi. Hakan Baş'ın Mina Ceran ile görüntülendiği ve aşk yaşadığı söylenirken Snob magazin'in haberine göre Bensu Soral'ın son olarak Cam Tavanlar dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hakan Baş'ın çocuk istediği ve Bensu Soral'ın olumsuz yanıt verdiği için evlilikleri sallantıya giren ve ayrı yaşamaya başlayan çiftin bu haberleri yalanlamaması dikkat çekerken ortaya atılan iddialar magazini salladı. Evliliğinde kriz yaşadığı konuşulan Bensu Soral, tek başına tatile çıkarken Hakan Baş'ın ise Mina Ceran ile vakit geçirdiği söylendi.

BAŞINI OMZUNA YASLADI

Bu iddiaların ardından Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile 18 Temmuz 2021'de saat 00:15 sularında çekilmiş samimi fotoğraflarına Snob Magazin'e ulaştı.

Kireçburnu'nda metruk bir binanın çatı katında çekildiği öğrenilen fotoğraflar büyük yankı uyandırdı. Soral'ın başını Aka'nın omzuna yaslaması dikkat çekti. Soral ve Aka'nın bu kareleri kafaları karıştırırken ikilinin çevresinin kalabalık olması da gözlerden kaçmadı. Soral ve Aka'nın gecenin ilerleyen saatlerinde otoparktan gelecek araçlarını beklediği de öne sürüldü.

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı bu fotoğraflar sonrası Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın ne açıklama yapacağı merak konusu olurken ilk açıklama Soral tarafından yapıldı.

İşte Bensu Soral'ın ihanet haberlerine yanıt olarak yaptığı paylaşım...

Evlerini ayırdıkları iddia edilmişti! Bensu Soral - Hakan Baş hakkında çıkan ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aralarına giren kara kedi belli oldu!

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...