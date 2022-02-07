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Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı'nın biyografisi

SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Bayrakçı'nın biyografisi...

Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı'nın biyografisi

SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve sahibi Hakan Bayrakçı'nın biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Bayrakçı'nın biyografisi...

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

61 yaşındaki 1 Temmuz 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Seniha Bayrakçı İstanbullu babası Mesut Bayrakçı ise Erzurumludur. İlkokul ve ortaöğretimini İstanbul'da tamamladı. Orta ve lise öğretimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Hakan Bayrakçı Tarih bölümünden mezun olmuştur. 1988 yılında bir kamuoyu araştırma şirketi olan SONAR Araştırma Şirketi'ni kurdu. Kurduğu şirketin başkanlığını yapan Bayrakçı, Süleyman Demirel Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel danışmanlık sağladı.

Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı'nın biyografisi
Meslek hayatı boyunca pek çok siyasetçi ve kamuoyu önderine danışmanlık yapan Bayrakçı yaklaşık olarak 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakan'a profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi.

İngilizce ve Fransızca bilen Bayrakçı çeşitli konularda televizyon programlarında konuk yorumcu oldu. 2003-2006 yıllarında TRT 1 ekranlarında tarih programı sundu.
Diplomasi kanalının aktif bir ismi olan Hakan Bayrakçı çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerine danışmanlık yaptı.

Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı'nın biyografisi

İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Bayrakçı, hobi olarak çok sesli müzik besteleri ve resim gibi uğraşılarla ilgilidir. Hakan Bayrakçı, 1982-1984 seneleri arasında “ Çadırlar, Ortaçağ ve Türkler, Kırmızı Fırtına” kitaplarını yazdı. Yazarlığa uzun bir ara veren Hakan Bayrakçı, 2013 yılında “Bozkırın Oğlu Cengiz Han” kitabını yazdı. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Bir çok ülkenin Büyük Elçiliklerine de danışmanlık görevi yaptı. Hakan Bayrakçı'nın Mesut Bleda adında bir oğlu var.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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