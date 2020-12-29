Hakan Bayrakçı'dan asgari ücret yorumu: ''Çık şu 3 binin üstüne''
CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücret ile ilgili tepkisini dile getirdi. Programa damga vuran o yorum ise kameralara anbean böyle yansıdı.
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29 Aralık 2020 Salı 09:21
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