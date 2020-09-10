Hakan Boy kimdir? Nihal Candan ile yaşadığı aşkla gündem olan Hakan Boy geçtiğimiz günlerde balkonldan düşerek ağır yaralanmıştı. Olayların ardından gündem olan Nihal Candan ve Hakan Boy'un hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Hakan Boy kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy kimdir?

HAKAN BOY KİMDİR?

Stil yarışması ile tanınan Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy geçtiğimiz günlerde balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından gündem olan Hakan Boy'un hayatı da merak konusu oldu. Hakan Boy'un 40 yaşında olduğu evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor.

HAKAN BOY OLAYI NEDİR?

5 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sözcü'de yer alan habere göre; intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, hemen yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Asıl adı Gülnihal Candan olan 22 yaşında olan isim, Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. Yapılan röportajlarda alışveriş yapmayı çok sevdiğini ifade eden Candan, her ay 1000 TL'yi alışverişe ayırdığını ifade etmektedir.

İşte Benim Stilim programından Survivor'a transfer olan isim, İşte Benim Stilim'de en çok gerginlik oluşturan kişilerden biriydi. Sürekli diğer yarışmacılarla sert tartışmalar yaşayan Nihal, 11. haftada elenerek yarışmadan gitmişti. Fİziksel özelliklerine bakıldığında, 1,65 metre boyunda olan yarışmacı, 56 kiloya sahip.Survivor'a giderken yaptığı çekimde 'Niye aç kalmaktan korkayım ki ben zaten rejim yapıyorum' diyen Nihal Candan adadaki ikinci gününde açlık ve karanlık yüzünden ağlamıştı.