Hakan Çalhanoğlu 3 gole de katkı yaptı, Milan kazandı

Milan - Parma: 3-1

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında AC Milan, kendi sahasında Parma'yı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı gol ve yaptığı iki asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakada AC Milan'ın konuğu Parma oldu. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan konuk ekip Parma, 44'üncü dakikada Jasmin Kurtic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi Milan, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaparken, 55'inci dakikada Frank Kessie ve 59'uncu dakikada Alessio Romagnoli'nin attığı gollerle Milan 5 dakika içerisinde geriden gelerek öne geçti. Bu iki golde de asisti yapan isim milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu. Hakan, 77'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak bu kez kendisi ağları sarstı ve maçın skorunu tayin eden isim oldu: 3-1.

Hakan Çalhanoğlu bir gol ve 2 asistlik performans gösterdiği maça ilk 11'de başlarken, 81'inci dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Öte yandan yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, Milan formasıyla 100'üncü maçına Parma karşısında çıktı.

3-1'lik skorla galibiyete uzanan Milan puanını 53'e çıkarırken, Parma 40 puanda kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA