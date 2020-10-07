Hakan Çalhanoğlu, 3 yıl daha Milan'da!

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı yılıdız, son dönemde yükselen formunun ardından Milan'dan yeni sözleşme teklifi aldı. Geçtiğimiz sezon koronavirüs salgını sonrasında yeniden başlayan liglerde Milan formasıyla gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Çalhanoğlu, Ibrahimovic ile yakaladığı uyum ile çok konuşulmuştu.

Bu sezona da oldukça hızlı bir giriş yapan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmalarının tamamında ilk 11'de forma giydi. Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 2 asist yaptı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, 2021 yılında sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Milli aranın ardından iki oyuncuyla da görüşme gerçekleştirme alan Milan'ın kısa süre içinde iki oyuncuyla da sözleşme yenilemesi bekleniyor.