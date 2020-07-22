İtalya Serie A'da son haftaların formda ekibi Milan, 35. haftada konuk olduğu Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Milan'a üç puanı getiren golleri Zlatan Ibrahimovic kaydederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu asistle yine yıldızlaştı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı taşımaya devam ediyor... İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo'ya konuk olan Milan rakibini 2-1 mağlup ederken, gollerin asistleri Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

SON 9 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Milli yıldız, 19 ve 45. dakikalarda fileleri sarsan Zlatan Ibrahimovic'e yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu, son 9 maçta 11 gole direkt katkıda bulundu. (4 gol, 7 asist)

45'te Bourabia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sassuolo'nun tek sayısı 42'de Caputo'dan (pen.) geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milano ekibi, puanını 59'a yükseltip 5. sıraya tırmandı.

.