Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Milan'da sergilediği performans ile devleri peşine takan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı yorumla bir anda gündem oldu. Galatasaray'ın resmi Instagram hesabından Türk Telekom Stadyumu'un bir fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafa kalp emojsi koyarak yorum yapan Hakan Çalhanoğlu taraftarları heyecanlandırdı.