Hakan Çalhanoğlu Inter'de şov yaptı! İtalyanlar şaşkına döndü

Geçtiğimiz sezonu Milan'da geçiren ancak kırmızı siyahlı ekiple sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılan Hakan Çalhanoğlu; Milan'ın ezeli rakibi Inter'le anlaşma sağlamıştı. Yıldız futbolcu yeni takımıyla dün akşam ilk maçına çıktı. Crotone'ye karşı yapılan ve 6-0'lık Inter üstünlüğüyle biten maçta Milli futbolcu 1 gol 3 asistle oynadı.

Çalhanoğlu'nun ilk maçta bu kadar iyi bir performans göstermesini beklemeyen taraftarlar şaşkına dönerken, yıldız oyuncunun bu performansı camiayı mutlu etti.

Inter'in diğer gollerini Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi ve Brozovic attı.

Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla çıktığı 172 maçta 32 gol atıp 48 asist üreterek etkili bir performansa imza atmıştı.