İtalya Serie A'da karşılaşmalar tüm heyecanıyla devam ederken Inter evinde Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi ekibin en etkili oyuncuları arasında yer alan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımda yer almaması sporseverlerin dikkatini çekti. Peki Hakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakat mı, kadroda neden yok? Detaylara haberimizde yer verdik...

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN OYNAMIYOR?

Bu sezon ligde 6 gol 8 asist ile oynayan ve başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, Lazio karşısında cezalı olduğundan dolayı forma giyemedi ve müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli futbolcu bu maçla birlikte cezasını çekti ligde bir sonraki karşılaşmada sahaya çıkabilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI, KADRODA NEDEN YOK?

Hakan Çalhaoğlu'nun şu an için herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Bugüne kadar etkili oyunuyla takımını sırtlayan futbolcu, son olarak Torino karşılaşmasının 65. dakikasında sarı kart görerek bir sonraki maç olan Lazio müsabakasında cezalı duruma düşmüştü. Milli futbolcu bu sebeple karşılaşmada görev alamasa da takımı maçı 2-1 kazanarak liderliğe yükselmeyi başardı.