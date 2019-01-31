Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu ile Fazıl Say arasındaki gerilim devam ediyor. Son açıklama Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında "Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş." dedi. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu açıklamalarına söyle devam etti:

"ALLAH SENİN ÇOCUĞUNU ENGELLİ YAPSIN"

"Kızımızın hesabı duruyor ama hiç kullanmıyoruz. 80 bin takipçisi var. Hiç fotoğraf paylaşmadık, haberler olunca takipçimiz arttı. Kızımız bana da benziyor Hakan'a da. Kızımızın fotoğrafını paylaşmadık, mutlaka göstereceğiz ama kıyamadık. Zamanı gelince paylaşacağız. Çocukla alakalı herhangi bir teklif gelsin de paylaşalım diye düşünmüyoruz. Biz kimiz ki zaten! Neden böyle bir şey yapalım? Nazardan korkuyoruz, dışarıda sevmek isteyenlere gösteriyoruz çocuğumuzu. Mesela biri bana yarışmadayken 'Allah senin çocuğunu engelli yapsın' yazmış. Ne kadar ayıp bir şey. Düşünsenize anne-baba böyle bir çocuk doğuruyor, ama Allah bana böyle bir çocuk verse her şey Allah'tan ona da bakmalıyız. Allah'tan gelen bir şey, öyle olsa da çocuğuma bakardım."

HAKAN HATİPOĞLU, FAZIL SAY HAKKINDA NE DEDİ?

"Fazıl Say beni tanıyor. Benim kız kardeşimle ortak, Whatsapp grupları bile var, ben bunları söylemedim. Çok önemli bir sanatçımız, takip ettiğimiz biri. Ben ona kırılmadım. Ben aslında ona yazar gibi cevap yazdım ama sosyal medyada şarlatanlar var onlara cevaben yazdım. Bana 'senin mesleğin ne' diyenlere verdiğim bir cevaptı. Beni tanımayanlar gitsinler çevremdekilere sorsunlar. Güvenliğe, kapıcıya kimlere nasıl davranıyorum sorup öğrensinler. Ben Fazıl Say'ı takipten çıkarmadım ama o beni engelledi. Çok komik bir durum. Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş. Önemli değil, benim için Fazıl Say büyük bir sanatçı. En son Cumhurbaşkanımızla görüşmesi ve orada söylediği laf çok güzel. 'Ben uzlaşma işareti aldım. O sebeple de Cumhurbaşkanımızla yakın oldum' dedi."

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Hakan Hatipoğlu (d. 28 Kasım 1979, Çanakkale), Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

Hakan Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Gizem Akın ile evlilik gerçekleştirmiştir.

Sporculuk kariyeri

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştır.

Televizyon ve sinema kariyeri

Var Mısın Yok Musun Yarışma Kendisi 2008-2009

Survivor Kızlar ve Erkekler Yarışma Kendisi 2009-2010 Yarışmacı

Monami Magnum Kalem Ucu Reklam Kendisi 2010 Oyuncu

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizi Selim 2011-2012 Yardımcı Oyuncu

Kurtlar Vadisi Pusu Dizi Memati'nin Adamı 2011 Yardımcı Oyuncu

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Film Selim 2011 Yardımcı Oyuncu

Alt Mı Üst Mü? Yarışma Kendisi 2013 Sunucu

Rexona Reklam Kendisi 2015 Oyuncu

Survivor All Star Yarışma Kendisi 2015 Yarışmacı

Survivor Panorama Talk Show Kendisi 2016-2017 Moderatör

Ben Bilmem Eşim Bilir Yarışma Kendisi 2017 Yarışmacı

İrem Derici ile Eğlenmene Bak Yarışma Kendisi 2017 Yarışmacı

Magazin Life Talk Show Kendisi 2017 Konuk

Nerede Ne Yesek? Program Kendisi 2017-2018 Sunucu

Survivor Ünlüler-Gönüllüler Yarışma Kendisi 2018 Yarı?macı

Benim Adım Osssman Sinema 2018 Oyuncu

Söylemezsem Olmaz Program Kendisi 2018 Konuk

Survivor Panorama Talk Show Kendisi 2019- Sunucu