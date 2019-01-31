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  3. Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu ile Fazıl Say arasındaki gerilim devam ediyor. Son açıklama Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında "Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş." dedi. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu ile Fazıl Say arasındaki gerilim devam ediyor. Son açıklama Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında "Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş." dedi. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu açıklamalarına söyle devam etti:

"ALLAH SENİN ÇOCUĞUNU ENGELLİ YAPSIN"

"Kızımızın hesabı duruyor ama hiç kullanmıyoruz. 80 bin takipçisi var. Hiç fotoğraf paylaşmadık, haberler olunca takipçimiz arttı. Kızımız bana da benziyor Hakan'a da. Kızımızın fotoğrafını paylaşmadık, mutlaka göstereceğiz ama kıyamadık. Zamanı gelince paylaşacağız. Çocukla alakalı herhangi bir teklif gelsin de paylaşalım diye düşünmüyoruz. Biz kimiz ki zaten! Neden böyle bir şey yapalım? Nazardan korkuyoruz, dışarıda sevmek isteyenlere gösteriyoruz çocuğumuzu. Mesela biri bana yarışmadayken 'Allah senin çocuğunu engelli yapsın' yazmış. Ne kadar ayıp bir şey. Düşünsenize anne-baba böyle bir çocuk doğuruyor, ama Allah bana böyle bir çocuk verse her şey Allah'tan ona da bakmalıyız. Allah'tan gelen bir şey, öyle olsa da çocuğuma bakardım."

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

HAKAN HATİPOĞLU, FAZIL SAY HAKKINDA NE DEDİ?

"Fazıl Say beni tanıyor. Benim kız kardeşimle ortak, Whatsapp grupları bile var, ben bunları söylemedim. Çok önemli bir sanatçımız, takip ettiğimiz biri. Ben ona kırılmadım. Ben aslında ona yazar gibi cevap yazdım ama sosyal medyada şarlatanlar var onlara cevaben yazdım. Bana 'senin mesleğin ne' diyenlere verdiğim bir cevaptı. Beni tanımayanlar gitsinler çevremdekilere sorsunlar. Güvenliğe, kapıcıya kimlere nasıl davranıyorum sorup öğrensinler. Ben Fazıl Say'ı takipten çıkarmadım ama o beni engelledi. Çok komik bir durum. Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş. Önemli değil, benim için Fazıl Say büyük bir sanatçı. En son Cumhurbaşkanımızla görüşmesi ve orada söylediği laf çok güzel. 'Ben uzlaşma işareti aldım. O sebeple de Cumhurbaşkanımızla yakın oldum' dedi."

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Hakan Hatipoğlu (d. 28 Kasım 1979, Çanakkale), Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Gizem Akın ile evlilik gerçekleştirmiştir. 

Sporculuk kariyeri

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştır.

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

Televizyon ve sinema kariyeri

Var Mısın Yok Musun    Yarışma    Kendisi    2008-2009    
Survivor Kızlar ve Erkekler    Yarışma    Kendisi    2009-2010    Yarışmacı
Monami Magnum Kalem Ucu    Reklam    Kendisi    2010    Oyuncu
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi    Dizi    Selim    2011-2012    Yardımcı Oyuncu
Kurtlar Vadisi Pusu    Dizi    Memati'nin Adamı    2011    Yardımcı Oyuncu
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm    Film    Selim    2011    Yardımcı Oyuncu
Alt Mı Üst Mü?    Yarışma    Kendisi    2013    Sunucu
Rexona    Reklam    Kendisi    2015    Oyuncu
Survivor All Star    Yarışma    Kendisi    2015    Yarışmacı
Survivor Panorama    Talk Show    Kendisi    2016-2017    Moderatör
Ben Bilmem Eşim Bilir    Yarışma    Kendisi    2017    Yarışmacı
İrem Derici ile Eğlenmene Bak    Yarışma    Kendisi    2017    Yarışmacı
Magazin Life    Talk Show    Kendisi    2017    Konuk
Nerede Ne Yesek?    Program    Kendisi    2017-2018    Sunucu
Survivor Ünlüler-Gönüllüler    Yarışma    Kendisi    2018    Yarı?macı
Benim Adım Osssman    Sinema        2018    Oyuncu
Söylemezsem Olmaz    Program    Kendisi    2018    Konuk
Survivor Panorama    Talk Show    Kendisi    2019-    Sunucu

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

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