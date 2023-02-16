Hakan Horzum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Horzum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Horzum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Horzum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Horzum 2 Kasım 1998 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. Fransa,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakan Yakup Jacques Horzum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Horzum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Hakan Horzum, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hakan Horzum'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakan Horzum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Horzum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hakan Horzum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Horzum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında Nevşehir Bld

5 Ekim 2020 yılında Fethiyespor

28 Temmuz 2022 yılında Gümüşhanespor

Hakan Horzum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Horzum şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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