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  3. Hakan Korkmaz kimdir? | Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz neden gözaltına alındı?

Hakan Korkmaz kimdir? | Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz neden gözaltına alındı?

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maç sonrası şok bir olay yaşandı. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın menajeri karşılaşma sonrası gözaltına alındı. Peki Hakan Korkmaz kimdir? | Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Hakan Korkmaz kimdir? | Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz neden gözaltına alındı?

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maç sonrası şok bir olay yaşandı. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın menajeri karşılaşma sonrası gözaltına alındı. Peki Hakan Korkmaz kimdir?  | Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

HAKAN KORKMAZ KİMDİR?

Hakan Korkmaz, Beşiktaş oyuncusu Rachid Ghezzal'ın menajeridir. 

Hakan Korkmaz, 11 Mayıs Salı akşamı oynanan Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Hakan Korkmaz kimdir? | Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz neden gözaltına alındı?

RACHİD GHEZZAL'IN MENAJERİ HAKAN KORMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçın ardından stat koridorunda tartışma çıktı.

Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında yaşanan olay sebebiyle iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi.

Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu. Ndao'nun şikayetçi olması üzerine, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

{TITLE_STRIP}Beşiktaş 1 - 2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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