Hakan Kus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Kus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakan Kus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakan Kus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakan Kus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Kus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Kus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Kus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Kus 26 Ocak 1994 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakan Kuş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Kus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Hakan Kus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hakan Kus'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakan Kusboyu ve yaşı kaç

Hakan Kus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Kus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakan Kus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Kus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Karşıyaka U21

28 Ağu 2013 yılında Balçova Belediye

30 Haziran 2014 yılında Karşıyaka U21

3 Temmuz 2014 yılında Çine Madranspor

30 Haziran 2015 yılında Karşıyaka U21

17 Ağu 2015 yılında Arsinspor

30 Haziran 2016 yılında Karşıyaka U21

1 Temmuz 2016 yılında Karşıyaka

23 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

29 Temmuz 2022 yılında Bursa Yıldırım

Hakan Kus kimdir

Hakan Kus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Kus şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Turgutlu Egelispor, Ahmetli B.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hakan Kus nereli

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