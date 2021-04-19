Hakan Kutlu'nun yerine gelen isim belli oldu! Denizlispor’un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan

Denizlispor Kulübü'nde yeni gelişmeler yaşandı. Hakan Kutlu'nun ardından teknik direktörlük görevi için yeni isim belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Denizlispor, Hakan Kutlu'nun istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı