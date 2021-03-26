Star TV'nin sevilen programı İbo Show'un kandil özel bölümüne konuk olan yazar Hakan Mengüç'ün hayatı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Hakan Mengüç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

HAKAN MENGÜÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NEDİR?

Hakan Mengüç Bursa’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren müziğe merak salmıştır ve 15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir. Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Hakan Mengüç iki yıl konservatuara girmiş ancak bu eğitimini yarıda bırakmıştır.

Mengüç, Mevlevi geleneği ile büyümüştür. Psikolojiye olan ilgisi nedeniyle Güney Afrika’da hayvan davranışları ve İran’da ise sertifikalı olarak Mevlana Terapi eğitimi almıştır. İngilizce’nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça dillerine de hakimdir.

Sufi ney dinletisi veren Hakan Mengüç seminerleriyle de birçok kişiyi etrafında toplamayı başarmıştır. Ayrıca çeşitli yerlerde yaşam koçluğu da yapmaktadır. Aynı zamanda yaşam koçluğu yapan Hakan Mengüç üniversite hocalarından sporculara kadar pek çok kesimle çalışmış biridir. İki arkadaşıyla birlikte Bursa Tiyatro Atölyesini kurmuştur ve bazı tiyatro oyunlarını kaleme almıştır. Hint ve Uzak Doğu felsefesi üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda eğitim çalışmaları düzenlemiştir.

TRT sanatçılarının korolarında çalan Hakan Mengüç Hint müziğinden Jazz müziğine kadar pek çok müzik yapmıştır. Yaratıcılık atölyesi ve topluluk önüne konuşma eğitimine kadar pek çok kavramı geliştirmiştir. Üniversitelerde yaptığı konuşmalar sayesinde Erciyes Üniversitesi ve Bozok Üniversitesinde yılın en iyi konuşmacısı seçilmiştir. 2017 yılında kurduğu Youtube sayfasında kendi alanıyla ilgili videolar çekmektedir. Kısa sürede binlerce kişinin takibine girmiştir.

Maddi durumu olmayan öğrencilere verdiği kişisel gelişim alanındaki dersler kurduğu Sufi Akademi’de verilmektedir.

HAKN MENGÜÇ'ÜN KİTAPLARI

*Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

*Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter

*Ben Ney’im

*İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır, Olmazsa Bin Hayır Ara