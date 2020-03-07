Merakla beklenen Hakan Muhafız'ın yeni sezonu başladı. Bundan dolayı kullanıcılar yeni bölümleri araştırmaya başladı. Peki Hakan Muhafız 3. sezon 1. bölüm yayınlandı. Nereden ve nasıl izlenir? İzleme linki var mı? Tüm merak edilenler haberimizde.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON 1. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Hakan Muhafız dizisinin 3. Sezonu 6 Mart Cuma günü yayınlandı. Hakan Muhafız 3. sezon 1. bölümünü izlemek için Netflix'e üye olmanız gerekiyor.

HAKAN MUHAFIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Hakan'ın İstanbul'da sıradan yaşantısı vardır. Fakat ona verilen görev Hakan'ı 15 milyonluk şehirde yaşayan herkesten daha farklı bir konuma getirir. Şehir tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altındadır. Hakan hiç hazır olmasa da ölümsüzleri durdurup şehri kurtarmak zorundadır. İstanbul'un son muhafızı olma vazifesini üstlenen Hakan görevini yerine getirebilecek midir?

HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON OYUNCULARI

HAKAN DEMİR - ÇAĞATAY ULUSOY

ZEYNEP - HAZAR ERGÜÇLÜ

LEYLA SANCAK - AYÇA AYŞİN TURAN

FAYSAL ERDEM - OKAN YALABIK

BURÇİN TERZİOĞLU - RÜYA

ENGİN ÖZTÜRK - LEVENT

BORAN KUZUM

HAKAN MUHAFIZ 1.SEZON OYUNCULARI

HAKAN DEMİR - ÇAĞATAY ULUSOY

ZEYNEP - HAZAR ERGÜÇLÜ

LEYLA SANCAK - AYÇA AYŞİN TURAN

FAYSAL ERDEM - OKAN YALABIK

MAZHAR DRAGHUSA - MEHMET KURTULUŞ

KEMAL - YURDAER OKUR

YENİ SEZONDA YENİ İSİMLER

6 Mart’ta yayınlanacak olan diziye Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan gibi isimler de dahil oldu.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.