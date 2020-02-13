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  3. Hakan: Muhafız 3. Sezon fragmanı yayınlandı

Hakan: Muhafız 3. Sezon fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen bir Netflix dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. 6 Mart’ta izleyici ile buluşacak olan fantastik dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

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13 Şubat 2020 Perşembe 12:45

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