Hakan: Muhafız 3. Sezon fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen bir Netflix dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. 6 Mart’ta izleyici ile buluşacak olan fantastik dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.
Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Başkan Erdoğan'dan AB'ne sert sözler: "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var"
Defne Samyeli'den ayrılık açıklaması: ''Ben bilmiyormuşum''
70 yaşındaki kadından kocasına büyük fedakarlık!
13 Şubat 2020 Perşembe 12:45
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT