Hakan Öğütcü Kimdir? Pendik Belediye Başkan Yardımcısı

PARTİSİ VE UNVANI : AK Parti / Belediye Meclis Üyesi

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : Erzincan / 1989

ÖĞRENİMİ VE MESLEĞİ : Lisans / Üretim Müdürü

ÖZGEÇMİŞİ :

1989 yılında Erzincan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Pendik’te, lise öğrenimini Tuzla’da tamamladı. Marmara Üniversitesi T.E.F. Elektrik Eğitimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. İyi derecede İngilizce biliyor. Özel sektörde proje mühendisliği, ticaret koordinatörlüğü gibi pozisyonlarda çalıştı. Şu anda özel bir şirkette Üretim ve Proje Müdürü olarak çalışmakta.

2008-2009 yılları arasında AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2010 yılları arasında AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2015 yılları arasında AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Dış İlişkiler, Eğitim İşleri ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Pendik Gençlik Meclisi 3. Dönem Başkan Vekilliği ve Pendik Genç Akademi Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı yaptı. İstanbul Gelişim Derneği aktif üyesi. Sivil Dayanışma Platformu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflarda gönüllü olarak çalıştı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.