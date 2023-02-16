Hakan Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Ozkan 21 Şubat 1999 tarihinde Bolu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Ozkan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osman Sahan yapmaktadır. Hakan Ozkan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hakan Ozkan'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakan Ozkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozkanhakan3/

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Hakan Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakan Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boluspor U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2019 yılında A. Selçukspor

19 Eylül 2019 yılında Göynük Bld

16 Eylül 2020 yılında Modafen

26 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Hakan Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Ozkan şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bolu Belediye (09/2010-01/2012), Boluspor (01/2012-06/2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.