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Hakan Tartancı kimdir? Ne işi yapıyor? Hakan Tartancı taciz olayı nedir?

Sosyal medyada gündem olan taciz olayının ardından merak konusu olan Hakan Tartancı kimdir? İddialara göre polis memuru olan Hakan Tartancı öz kızına cinsel tacizde bulundu.

Hakan Tartancı kimdir? Ne işi yapıyor? Hakan Tartancı taciz olayı nedir?

Hakan Tartancı kimdir? Sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yaratan iddiaya göre polis memuru olduğu bilinen Hakan Tartancı 8 yaşındaki öz kızına defalarca cinsel istismarda bulundu. Olayların ortaya çıkmasının ardından şikayette bulunan anne sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Hakan Tartancı kimdir? Ne işi yapıyor? Hakan Tartancı taciz olayı nedir?

HAKAN TARTANCI KİMDİR?

İki kız çocuğu olan ve polis memuru olduğu iddia edilen Hakan Tartancı'nın hayatı hakkında henüz detaylı bir bilgiye ulaşılamadı.

 

 

HAKAN TARTANCI TACİZ OLAYI NEDİR?

İddialara göre 8 yaşındaki Mennesse Tartancı polis memuru babası Hakan Tartancı tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Anne Tartancı, yaşadıklarını twitter üzerinden anlatarak yardım çağrısında bulundu. 

8 yaşındaki Menesse uzun bir süre babası Hakan Tartancı tarafından cinsel tacize uğradı. Defalarca şikayette bulunan anne, olayların ortaya çıkmasının ardından büyük kızının da babası tarafından cinsel tacize maruz kaldığını itiraf ettiğini dile getirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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