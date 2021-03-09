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Hakan Taşıyan'a bugün böbrek nakli yapılacak

Yaklaşık 4 aydır çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gören 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan bugün böbrek nakli olacak.

Hakan Taşıyan'a bugün böbrek nakli yapılacak

Hakan Taşıyan yaklaşık 4 aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi görüyor. Geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılan Taşıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve karaciğer naklinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği haberi gelmişti. Bu operasyonun ardından ünlü sanatçıya bugün böbrek nakli yapılacağı haberi geldi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Taşıyan'a kız kardeşinden alındığı böbrek nakledilecek. 

Hakan Taşıyan'nın sosyal medyasından ameliyat süreci hakkında, "Sevgili gönül dostları, Böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08: 00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Böbrek kardeştir." sözleri paylaşıldı.

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