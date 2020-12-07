Sanat camiasından 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay, Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığını ve organ nakline ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Daha önce sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayarak durumu hakkında bilgi aldığını ifade eden Hakan Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayınlanmıştı.

Hakan Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü Taner Solak, Odatv'ye yaptığı açıklamada, “Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, ‘hızlı bir şekilde kilo alıyorum’ diyordu” ifadelerini kullandı.

"ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR"

47 yaşındaki Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklaması şöyle; "Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan’ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."