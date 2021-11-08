Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Neler Oluyor Hayatta programında bir süredir yer almaması nedeniyle Hakan Ural'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında neden yok 8 Kasım 2021 Pazartesi? Sağlık durumu nasıl? sorularını yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

HAKAN URAL BUGÜN NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMINDA NEDEN YOK 8 KASIM 2021 PAZARTESİ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakan Ural, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirterek, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Rahatsızlığı sebebiyle ara verdi. Hakan Ural programa geri dönecek.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması gündem olurken konuya yönelik açıklama geldi. Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Kısa süreli rahatsızlığı sebebiyle ara verdi.

HAKAN URAL HASTALIĞI NEDİR?

Ural'ın hastalığı hakkında net bir açıklama yapılmasa da, hastalığın virüslere bağlı bir durumdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.