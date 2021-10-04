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  3. Hakan Ural da 'Kıro' tartışmasına girdi! Babası Selçuk Ural'ı acımadan eleştirdi!

Hakan Ural da 'Kıro' tartışmasına girdi! Babası Selçuk Ural'ı acımadan eleştirdi!

Selçuk Ural, “Ülkemizin yüzde 90’ı kıro ve kültürsüz” diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri hedef almasının ardından Hakan Ural tepki gösterdi.

Hakan Ural da 'Kıro' tartışmasına girdi! Babası Selçuk Ural'ı acımadan eleştirdi!

Geçtiğimiz cumartesi günü ünlü pop sanatçısı Selçuk Ural, verdiği bir röportajda Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi isimleri dinleyenleri hedef alarak, “Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz." demişti.

BABASINA ACIMADI

Selçuk Ural'ın bu açıklamasının ardından Hakan Ural, babası hakkında konuşarak, “Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama.” ifadesini kullanarak, “Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

Hakan Ural da Kıro tartışmasına girdi! Babası Selçuk Ural'ı acımadan eleştirdi!

"AŞAĞILAMAK OLUR MU?"

Babasının sözlerine yönelik konuşmalarına devam eden Hakan Ural,  “Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama.” ifadesini kullanarak, “Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?” dedi.

Hakan Ural da Kıro tartışmasına girdi! Babası Selçuk Ural'ı acımadan eleştirdi!

"ŞARKILARI ÇOK KIYMETLİ"

Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi arabesk müziğin usta isimlerine hayranlık duyduğunu her defasında dile getiren Hakan Ural tekrar “Şarkıları çok kıymetli.” ifadesini kullanarak, “Halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor. Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak.” dedi.

Hakan Ural da Kıro tartışmasına girdi! Babası Selçuk Ural'ı acımadan eleştirdi!

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