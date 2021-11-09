Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Neler Oluyor Hayatta programında bir süredir yer almaması nedeniyle Hakan Ural'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural neden yok 9 Kasım 2021 Salı? Son durumu nasıl? sorularını yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

HAKAN URAL NEDEN YOK? NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMINDA HAKAN URAL NEDEN YOK 9 KASIM 2021 SALI? SON DURUMU NASIL?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın son durumuyla ilgili bilgi vererek, "Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi." dedi. Hakan Ural da geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" şeklinde konuşmuştu.

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son durumuyla ilgili Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı açıklamalarda bulundu. Nur Tuğba Namlı şu ifadeleri kullandı: "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

Daha önce Hakan Ural sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.