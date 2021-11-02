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Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural neden yok?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural'ın programda olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural neden yok? İşte detaylar...

Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural neden yok?

Kanal D'nin sevilen programı Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural'ın programda yer almaması seyircinin dikkatini çekti. Bunun Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural neden yok? soruları merak edildi. Detaylar haberimizde...

HAKAN URAL NEDEN YOK? NELER OLUYOR HAYATTA'DA HAKAN URAL NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını açıkladı.

İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bikaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyo @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yanlız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

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