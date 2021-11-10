Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında sunuculuk yapan Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen Ural'ın yoğun bakıma alındığı söyleniyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığı sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Hakan Ural yoğun bakıma mı alındı? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

HAKAN URAL YOĞUN BAKIMA MI ALINDI? HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının başarılı sunucusu Hakan Ural'dan üzen haber geldi. Bir süredir programda yer almayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurdu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırdı. Ural'ın negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife döndü.

Bunun üzerine Ural, tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu ve sunucunun çift doz koronavirüs aşısı olduğu biliniyor. Konuyla ilgili Hakan Ural'a yakın kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmedi.