Hakan Ural'dan Beren Saat'e zehir zemberek sözler: "Beren'in konuşması çöp"

Beren Saat'in Ankara'da yaptığı konuşma ülkenin gündemine bomba gibi oturdu. Beren Saat'in konuşmaları tepkilerin odağı oldu. Ünlü sunucu Hakan Ural ise Beren Saat'in konuşmasına tepki göstererek açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Beren Saat Ankara'da iklim zirvesinde konuşma yaptı. Saat: "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" dedi.

"KÖPRÜLERE, YOLLARA BAK NE KADAR İYİ ÇALIŞILIYOR"

Ünlü oyuncu Saat: "Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor" diye konuştu.

"BU TOPLARA GİRME ALTINDA KALIRSIN"

Hakan Ural Beren Saat'in sözlerine adeta ateş püskürdü. Ural: "Sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun. Oysa iklim. Devletin hizmetlerini küçümsemek için neden bilmiyorum. Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest'ten haberin var mı? Hiç bu toplara girme altında kalırsın" ifadelerini kullandı.

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