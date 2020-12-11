Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye ağır sözler: "Denemediği kalmadı"

Okan Bayülgen’in programında dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkında eleştiriler yapan Defne Samyeli'ye uzun süredir gündüz kuşağında magazin programı yorumculuğu yapan Hakan Ural'dan yanıt gecikmedi.

Defne Samyeli’nin açıklamalarını değerlendiren Ural, “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış” ifadelerini kullandı.

Samyeli hakkında açıklamalarını devam eden Ural, Defne Samyeli'nin şanslı biri olduğunu dile getirerek; “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” dedi. "Çok kötü bir oyuncuyum para kazanıyorum, çok kötü bir şarkıcıyım para kazanıyorum" diyen Ural, "Bu örnekler dünyada yok bizde var" açıklamasında bulundu.

"OYUNCULUĞU AMATÖR"

Hakan Ural, Samyeli’nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü “kötü bir yorumcu” sözleriyle ifade etti. Defne Samyeli’nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.