Hakan Ural'dan sitemkar sözler! Beklentisi kalmadığını açıkladı! "İnsanların gidişatı belli ve çok net ortada"

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında partneri Nur Tuğba Namlı ile sunuculuğu paylaşan Hakan Ural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yılın son günü de paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ural partnerinin göğsüne yaslandığı fotoğrafı paylaşarak yeni yıl dileklerinde bulundu.

"KÖTÜLÜK VAR OLACAK"

İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı....

"Mutlu yıllar... Açık konuşmak gerekirse çok beklentim yok doğrudur yanlıştır ayrı yapım bu fazla gerçekçiyim aslında buda beni besleyen bir şey mutlu ediyor ha ama tabii ki umudum var her zaman temennilerim tabii ki olumlu... Ama dünyanın değil de " insanların " gidişatı belli ve çok net ortada ! Biz bizim gibi olanlarla İYİ İNSAN olmaya devam etme çabasında olacağız her zaman ki gibi hiçbir ayırım yapmadan... Biliyorum ki dünya son bulana kadar kötülük var olacak ve var gücü ile fıtratını yani kötülüğü yaşatmaya çalışacak ! Velhasıl @nurtugbaalgulün güven ve sevgi ile tüm samimiyeti ile başını göğsüme yaslayabilmektir " iyi insan olabilmek amaç genel olarak budur belge budur " ! Ben milletimi ülkemi Allah için çok seviyorum başta kendi ülkem ve tüm dünyaya inşallah sağlık ve huzur getirsin bir öncekini aratmasın yeni yıl ve herkesin kalbine göre versin bize zamanlarını ayırarak hayatı her sabah paylaşan siz ailemize de... Sizleri çok seviyorum sağlıklı mutlu huzurlu yıllar"