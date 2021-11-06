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Hakan Ural'ın sağlık durumu ciddileşti! Sevenlerinden dua istedi

Birkaç gün önce sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini veren sunucu Hakan Ural, bugün sosyal medyada paylaştığı gönderide durumun görünenden daha ciddi olduğunu belirtti. Sevenlerinin dua etmesini istedi

Hakan Ural'ın sağlık durumu ciddileşti! Sevenlerinden dua istedi

Sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına ara veren Hakan Ural, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. 

Durumunun ciddileştiğini belirten Ural, sevenlerini üzdü.

Hakan Ural'ın sağlık durumu ciddileşti! Sevenlerinden dua istedi

İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Hakan Ural 2 gün önce Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. Ural paylaşımında, “Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah’ın izni ile çok iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah’tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar” ifadelerine yer vermişti.

Hakan Ural'ın sağlık durumu ciddileşti! Sevenlerinden dua istedi

DURUM GÖRÜNDÜĞÜ KADAR HAFİF DEĞİLMİŞ

Bugün ünlü sunucudan bir paylaşım daha geldi. Ural bugünkü paylaşımında, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin” diyerek durumun göründüğü kadar hafif olmadığını belirtti.

Hakan Ural'ın sağlık durumu ciddileşti! Sevenlerinden dua istedi

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