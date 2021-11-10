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Hakan Ural'ın yoğun bakıma alındığı öne sürüldü! Nur Tuğba Namlı canlı yayında iddialara yanıt verdi!

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'ın yoğun bakıma alındığı iddialarına program partneri Nur Tuğba Namlı, bu sabah canlı yayında açıklık getirdi.

Hakan Ural'ın yoğun bakıma alındığı öne sürüldü! Nur Tuğba Namlı canlı yayında iddialara yanıt verdi!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Koronavirüs tedavisi gören Ural hakkında yoğun bakıma alındığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevenleri, ünlü sunucunun sağlık durumunu merak ediyor. 

Hakan Ural'ın yoğun bakıma alındığı öne sürüldü! Nur Tuğba Namlı canlı yayında iddialara yanıt verdi!

"İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı " Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef"  açıklamasında bulundu.

Hakan Ural'ın yoğun bakıma alındığı öne sürüldü! Nur Tuğba Namlı canlı yayında iddialara yanıt verdi!

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