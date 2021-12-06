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  3. Hakan ve Merih resital sundu! İtalyanlar öve öve bitiremedi!

Hakan ve Merih resital sundu! İtalyanlar öve öve bitiremedi!

Serie A'da oynanan 16. hafta karşılaşmalarına Türk oyuncular damga vurdu. Roma'ya karşı şov yapan Hakan Çalhanoğlu ve zorlu Napoli deplasmanında mükemmel oynayan Merih Demiral, İtalyan basınında övgü topladı.

Hakan ve Merih resital sundu! İtalyanlar öve öve bitiremedi!

Serie A'da 16. hafta karşılaşmaları nefes kesti. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olan haftada Milli futbolcularımız gösterdikleri performanslarla adeta göz doldurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter kazanarak zirve yarışını sürdürürken, Merih Demiral'ın takımı Atalanta da sürpriz galibiyetiyle üst sıralardaki yerini korudu. Milli futbolcuların bu performansı İtalya'da geniş yankı buldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU RESİTALİ

Lig'de haftanın en önemli karşılaşması olarak Roma-Inter maçı gösteriliyordu. Zirveyi doğrudan etkileyen bu karşılaşmada Inter hata yapmadı. Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynayarak takımına büyük katkı sağladı. Kornerden attığı gol ise izleyenlerin gözlerinin pasını sildi.

Hakan ve Merih resital sundu! İtalyanlar öve öve bitiremedi!

"BUNU SIK SIK ÇALIŞIYORUM"

Attığı golle ilgili maçın ardından açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Kornerden kaleye şut çektim. Bunu zaten sık sık çalışıyorum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerine yer verdi.

Hakan ve Merih resital sundu! İtalyanlar öve öve bitiremedi!

MERİH DEMİRAL'DAN KRİTİK GOL

Öte taraftan zorlu Napoli deplasmanına çıkan Atalanta ise karşılaşmayı 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Maçta etkili bir performans gösteren Milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmanın 66. dakikasında attığı golle iyi oyununu taçlandırdı. Savunmadaki önemli performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu sağ çaprazdan attığı golle de "adeta bir hücum oyuncusu" dedirtti.

Hakan ve Merih resital sundu! İtalyanlar öve öve bitiremedi!

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