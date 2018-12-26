Hakan'lı Milan galibiyete hasret
İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, Frosinone'nin konuğu oldu.
Frosinone - Milan: 0-0
Milan deplasmanda Frosinone ile golsüz berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, Frosinone'nin konuğu oldu. Comunale Matusa Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık skorla sona ererken mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 28 yaparken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi.
DHA
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