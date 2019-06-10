Hakaret davasında CHP'li vekile 'zorla getirme' kararı

CHP Kayseri İl Gençlik Kolları üyesi üniversite öğrencisi Seçkin A.'nın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a "hakaret" ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmaya mazeretsiz katılmayan şikayetçi milletvekili Çetin Arık'a, zorla getirilme kararı çıkarttı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Seçkin A. ile avukatı Emre Ayan katıldı. Önceki duruşmaya, şehir dışında olduğu gerekçesiyle katılmayan milletvekili Çetin Arık, bugün görülen duruşmaya da katılmazken, avukatı hazır bulundu. Önceki duruşmada, milletvekili Çetin Arık'ı, kurultay sürecinde imzasını geri çektiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirdiğini, hakaret etmediğini ileri süren sanık Seçkin A., savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, duruşmaya mazeretsiz gelmeyen şikayetçi Çetin Arık hakkında, ifadesinin alınması için zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

SANIK AVUKATINDAN KARARA TEPKİ

Sanık avukatı Emre Ayan, CHP Milletvekili Çetin Arık'ın zorla getirilme kararına tepki gösterdi. Ayan, "Milletvekili ile ifade özgürlüğü ve demokrasiye bakış açımız yönünden fikir ayrılığına düşsek de halkın oyları ile seçilmiş bir milletvekiline zorla getirme kararı verilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu karar onur kırıcı" dedi.

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DHA