Hakaret davasında karar belli odu. İmamoğlu 20 bin lira ceza ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran 2019’daki seçim çalışmaları sırasında Ordu’da VIP salonundan geçmesine izin verilmemişti ve bunun üzerine kısa bir açıklama yapmıştı. İmamoğlu’nun burada, “vali itlik yapmıştır" dediği iddia edilmiş ancak İmamoğlu o gün “Vali basitlik yapmıştır” dediğini söylemişti. .İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Seddar Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu2nun avukatı Güştah Özanadolu katıldı. .

Avukat Resul Yılmaz, Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin önceki kararını da dava dosyasına sunduklarını belirterek, "Davalı, müvekkilime hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Bu olay nedeniyle de yine aynı hakaret içeriği ile birçok insan müvekkilime hakaret etmiştir. Davalının siyasi kişiliği bulunduğu için toplumda bir algı oluşmuştur. Bu hususlar dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." açıklamalarında bulundu.

İmamoğlu'nun avukatı Özanadolu ise " Bu ifadeyi kabul etmemekle birlikte bu ifadenin kullanıldığına dair mahkemece bir kanaat oluşsa dahi bu ifade, ifade özgürlüğü kapsamındadır" dedi ve verilen kararın hukuka aykırı bir karar olduğunu öne sürerek davanın reddini istedi.

20 BİN TL ÖDEYECEK

Mahkeme, Seddar Yavuz'un 100 bin liralık tazminat talebini kısmen kabul etti ve 5 Haziran 2019'dan itibaren işleyecek faizi birlikte 20 bin lira manevi tazminatın Ekrem İmamoğlu'ndan alınarak davacı Seddar Yavuz'a verilmesine hükmetti.