Hakaret etmişti! Ali Koç'a Twitter'dan küfür eden Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi ihraç edildi

Ali Koç'a hakaret ve küfür içerikli tweet atan kongre üyesi Ali Haydar Duman’ın attığı tweetler genel kurulda okundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Ali Haydar Duman’ın Twitter üzerinden kulüp başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticilerine sinkaf dolu sözler sarf etmesi nedeniyle kulüpten ihraç edildiği kararı kongre üyelerinin de oy çokluğuyla kabul edildi.

ALİ HAYDAR DUMAN KONGRE ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Ali Haydar Duman, Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle kongre üyeliğinden ihraç edildi.

Vefa Küçük, üyelikten ihraç kararına itiraz eden Ali Haydar Duman isimli üyenin savunması için 3 kere kürsüye çağırdı. Fakat kimse gelmedi.

Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Ali Haydar Duman, Ali Koç'u kastederek "Delikanlıysa atsın beni üyelikten" ifadesini yazmıştı.