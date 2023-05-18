Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

Yetersiz oy sonuçlarından sonra, depremzedelere karşı ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunan CHP yandaşları, şimdide şehitleri ve ailelerini hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun çelenginin kırılması sonrası kin kusarak hakaretler yağdırdılar.

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Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fark atarak üstün gelmesi başta CHP’liler olmak üzere muhalefeti çileden çıkardı. Önce depremzedeleri hedef alan CHP’li yandaşlar, şimdi de şehide ve ailesine öfke kusarak demediğini bırakmadı.

ŞEHİT CENAZESİNDE ÇELENK GERGİNLİĞİ

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte hareket eden 7’li koalisyonunu cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit cenazesine gönderdiği çelenge vatandaşlar tepki gösterdi. PKK’dan destek açıklamaları alan Kılıçdaroğlu’nun çelengi, vatandaşlar tarafından kırıldı. Akşener'in çelengi ise konulduğu yerden kaldırıldı.

Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

ŞEHİTLERE VE AİLELERİNE KİN KUSTULAR

Şehit cenazesindeki tepkilerin ardından Ekşi Sözlük’te şehide ve ailesine ağır hakaretler edildi.

Açılan "Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması" başlığında "A.. sığırları müstahak size şehit olmak" ifadesiyle şehide hakaret edildi. Şehit ailesi ve yakınlarına ise cahil, "çomar" ve aptal hakaretlerine maruz kaldı.

İşte o hakaret içeren ifadelerden bazıları:

Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!

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