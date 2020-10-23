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Hakem Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de görev yapan üst klasman hakemi Ümit Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Deneyimli hakem, evinde karantinaya alındı.

Hakem Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün korona virüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı.

Süper Lig'de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün korona virüs testi pozitif çıktı.

Eski FIFA kokartlı hakemin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Erzurumspor- Rizespor maçını yönetmişti.

Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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