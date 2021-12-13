Hakeme kafa atan futbolcu maçın önüne geçti! Futbol sahasına yakışmayan o anlar saniye saniye görüntülendi!

Ordu'nun Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Yedek kulübesindeyken hakem tarafından kendisine kırmızı kart gösterilen Ünye 1957 Spor futbolcusu Sefa Demir sinirlenerek hakemin üzerine yürüdü. Daha sonra Demir'in kafa attığı hakem yere yığıldı. Diğer oyuncular ve hakemlerin araya girmesiyle daha büyük bir olay önlenirken maç 90+5. dakikada tatil edildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çıkan bu kargaşanın ardından sahaya polis ekiplerinin de dahil olmasıyla birlikte güvenlik önlemleri alındı. 90+5'inci dakikada tatil edilen maçta hakemler emniyet ekiplerinin önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti. Hakeme kafa atılan anlar maçı yayınlayan A52 TV tarafından görüntülendi.

"KULÜBÜMÜZ İÇİN BU DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Olayın ardından açıklamada bulunan Ünye 1957 Spor takımı, hakeme kafa atan oyuncu Sefa Demir'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiklerini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada maçta istenmeyen olayların yaşanması nedeniyle üzgün oldukları belirtilerek, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.