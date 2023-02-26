Hakhamanesh Naeij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakhamanesh Naeij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakhamanesh Naeij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakhamanesh Naeij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakhamanesh Naeij 7 Temmuz 1999 tarihinde Nowshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da هخامنش ناییج şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakhamanesh Naeij Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Hakhamanesh Naeij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hakhamanesh Naeij'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hakhamanesh Naeij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakhamanesh Naeij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakhamanesh Naeij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakhamanesh Naeij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Persepolis U17

1 Temmuz 2015 yılında Persepolis U19

9 Temmuz 2016 yılında Esteghlal U19

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis U19

1 Temmuz 2018 yılında Persepolis U21

6 Ağustos 2019 yılında Baadraan U21

15 Kasım 2020 yılında Zob Ahan

1 Eylül 2021 yılında Paykan FC

10 Ağustos 2022 yılında FC Merani

Hakhamanesh Naeij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakhamanesh Naeij şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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