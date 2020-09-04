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  3. Hakim Erkin Özen otel odasında ölü bulundu

Hakim Erkin Özen otel odasında ölü bulundu

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde görev yapan hakim Erkin Özen kaldığı otel odasında ölü bulundu. Başına isabet eden tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Özen’in intihar mı ettiği yoksa suikasta mı uğradığı yürütülecek soruşturma sonucu belli olacak.

Hakim Erkin Özen otel odasında ölü bulundu

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde görev yapan hakim Erkin Özen kaldığı otel odasında ölü bulundu. Hakimin otel odasındaki cansız bedenine ulaşılırken intihar üzerinde durulduğu bildirildi.

Olay, Hozat ilçesi Diyap Ağa Mahallesi’ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1,5 ay önce ilçede göreve başlayan Hakim E.Ö., iki gün boyunca göreve gitmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis nezaretinde kaldığı otele gidildi. Burada açılan otel odasında hakimin cansız bedenine ulaşıldı.

Hakim Erkin Özen otel odasında ölü bulundu

İlk belirlemelere göre kafasından aldığı kurşunla yaşamını yitiren hakimin intihar ettiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. 

Hakim E.Ö'nün asıl ölüm sebebinin ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek inceleme sonucunda belli olacağı bildirildi.



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