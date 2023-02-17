Hakim Guenouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakim Guenouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakim Guenouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakim Guenouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakim Guenouche 30 Mayıs 2000 tarihinde Nancy şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakim Guenouche Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NBS Group yapmaktadır. Hakim Guenouche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hakim Guenouche'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakim Guenouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakim Guenouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakim Guenouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakim Guenouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

3 Temmuz 2019 yılında KFC Uerdingen

15 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2021 yılında A. Lustenau

Hakim Guenouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakim Guenouche şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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